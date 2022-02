Sanremo. Freschissimi di vittoria al 72° Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco hanno già confermato che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. «Sì, andiamo all’Eurovision, viva l’Italia – hanno dichiarato i due – . Siamo ancora più felici perché l’evento sarà in Italia. Non sappiamo ancora se cambieremo il testo in inglese».

Ancora increduli per questo trionfo, il secondo per Mahmood dopo quello nel 2019 con “Soldi“, i due artisti non si aspettavano questa vittoria: «Non abbiamo ancora realizzato bene, mi sento ancora un po’ nell’iperspazio, ma domani mattina realizzeremo meglio», dichiara Alessandro.

«Tra noi è nato tutto in modo spontaneo, lui lavorava ad un suo progetto, ha iniziato a suonare ed è nato il ritornello», racconta Blanco in merito alla nascita del loro sodalizio artistico.

«Quando mia madre ha sentito il pezzo mi ha detto che rispetto ad altre mie canzoni questa arriva subito al primo ascolto, è diretta, lei ci ha dato un’idea che non avevamo in testa e così abbiamo provato la partecipazione a Sanremo – spiega Mahmood – . Qui in città abbiamo provato emozioni che non stavamo vivendo da tempo, con la gente accalcata sotto al nostro hotel a cantare il nostro brano, è stato bello».

Serata finale del 72° Festival di Sanremo, i premiati e i vincitori

