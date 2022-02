Maharashtra Open, il sanremese Mager perde

Sanremo. Finisce l’avventura del sanremese Gianluca Mager al Maharashtra Open, in svolgimento a Pune.

Dopo aver partecipato all’Australian Open, il tennista di Sanremo, entrato in gara direttamente al secondo turno, non è riuscito a sconfiggere João Sousa, agli ottavi di finale del singolare maschile dell’Atp Pune, contro il quale alla fine ha ceduto, dopo quasi due ore e un quarto di gioco, in tre set per 6-4 3-6 6(4)-7(7).

Nel doppio maschile del Chennai Open invece Mager riesce a vincere, insieme a Emil Ruusuvuori, contro la coppia formata da Marc Polmans e Matt Reid agli ottavi di finale in due set per 6-4 6-4, ma poi ieri la partita, valida per i quarti di finale, contro il duo formato da Vishnu Vardhan e N. Sriram Balaji è stata decisa a tavolino. Semaforo rosso per il tennista sanremese anche nel doppio, visto che volano in semifinale Vishnu Vardhan e N. Sriram Balaji dove dovranno affrontare Luke Saville e John-Patrick Smith.