Lutto a Ventimiglia, è morta Cristina Neuhoff: amatissima farmacista di Roverino

Ventimiglia. E’ lutto nel quartiere di Roverino, a Ventimiglia, per la morte di Cristina Neuhoff, 56 anni, titolare insieme al marito Silvio Falcio della “Farmacia Roja”.

La donna ha perso ieri la sua battaglia contro un male che non le ha dato scampo.

Molto amata per la sua gentilezza e il suo immancabile sorriso, Cristina aveva instaurato un rapporto speciale con le persone che si rivolgevano alla sua farmacia, aperta nel 2016. Un lavoro, quello di farmacista, che insieme al marito svolgeva come una missione, aiutando tutti, soprattutto gli anziani soli, nei momenti più difficili della pandemia da Covid-19, quando i vari lockdown costringevano le persone a stare chiuse in casa.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Cristina, quando si è diffusa la notizia della sua morte.