Lutto a San Lorenzo. Muore a soli 53 anni Paolo Battistello, dopo la caduta in monopattino

San Lorenzo al Mare. Non ce l’ha fatta l’uomo che lo scorso 10 febbraio era stato trasportato in urgenza all’ospedale di Santa Corona, con l’elisoccorso (QUI).

Paolo Battistello di 53 anni, originario di Biella ma residente a San Lorenzo al Mare era stato soccorso dopo essere caduto con il monopattino in una strada adiacente la via Aurelia, di fronte alla ex stazione del comune.

Nonostante le cure all’ospedale di Pietra Ligure, l’uomo è deceduto questa notte. A darne notizia è la moglie con un messaggio: «Ho sperato… a..un miracolo sino dopo la mezzanotte che mi chiamassero pur sapendo che non c’era nulla da fare. Mi manchi amore mio». Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza sui social alla famiglia.