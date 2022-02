L’Ospedaletti chiude la regular season calando il poker contro la Genova Calcio, il presidente Barbagallo: «Essere tornati a casa ci aiuta tanto»

Se l’Ospedaletti cercava risposte in vista del playout, oggi al ‘Ciccio Ozenda’ le ha trovate e, con loro, sono arrivati anche tre meritati punti al cospetto della Genova Calcio. Nulla ha potuto una delle big dell’Eccellenza ligure contro la voglia orange di dimostrare la forza del gruppo e il potenziale della squadra una volta superata l’emergenza assenze delle scorse settimane. Per l’ultima gara della regular season mister Maiano fa però i conti con tre importanti defezioni in difesa: non ci sono gli squalificati Negro e Fici ai quali si aggiunge l’indisponibile Alberti.

La prima frazione vede gli ospiti padroni del gioco sin dai primi minuti e Frenna impegnato a più riprese. L’estremo difensore orange si deve superare al minuto 11 per sventare un colpo di testa avversario su azione da calcio d’angolo e si ripete poco più tardi su una conclusione dalla distanza. Al 23’ nuovo intervento decisivo di Frenna per deviare una conclusione ravvicinata degli ospiti. Sul seguente calcio d’angolo la Genova Calcio si rende ancora pericolosa, ma Martelli salva deviando in angolo.

L’Ospedaletti prova a colpire in contropiede. Al 27’ ci prova Aretuso dalla distanza, palla alta. Passa un minuto e la Genova Calcio trova la rete del vantaggio con Ilardo che la mette alle spalle di Frenna. Alla mezz’ora clamorosa occasione per l’Ospedaletti. Alasia la mette in mezzo e Genovese prova la botta ravvicinata andando però a impattare sul portiere avversario. È solo calcio d’angolo. Al 32’ ancora Frenna protagonista con una decisiva uscita bassa su Morando lanciato a rete. Sul finire della prima frazione è Salmaso a cercare la soluzione personale da fuori, ma la sfera finisce alta di poco. A un minuto dall’intervallo Martelli si accentra dalla destra e prova il mancino che, però, finisce alto.

Nella ripresa l’Ospedaletti scende in campo un piglio decisamente diverso rispetto ai primi 45 minuti. Dopo solo quattro giri di orologio si rende pericoloso Salmaso con un tentativo deviato in angolo dalla difesa ospite. Ma al 53’ è la Genova Calcio a trovare il nuovo vantaggio con la sfortunata deviazione di De Mare che inganna Frenna. Passano solo 90 secondi e gli orange ritornano in partita con la prima rete di Genovese abile a trafiggere Brina con un diagonale potente e preciso. L’Ospedaletti si riversa in avanti alla ricerca del pari. Al 71’ ancora un tentativo di Salmaso, ma Brina si fa trovare pronto. Tre minuti più tardi Galiera conclude l’ottima combinazione con l’ottimo numero 3 orange cerando il palo lontano, palla fuori di poco. Il pareggio è nell’aria e arriva al 79’ con la magistrale punizione dal limite di Cambiaso, abile a scavalcare la barriera e trafiggere Brina con una traiettoria perfetta.

Negli ultimi minuti succede di tutto. All’84’ la Genova Calcio trova la rete del 3-2 con Ozuna che finalizza al meglio un’azione di contropiede, ma bastano solo due minuti a Galiera per recuperare una palla vagante su azione di calcio d’angolo e trafiggere il numero 1 ospite riportato così il match in parità. Il cuore orange non molla mai e il segno X non basta. Pochi secondi dopo la rete del 3-3, Martelli impegna Brina costringendolo alla deviazione sul fondo. Sul corner seguente Alasia si fa trovare pronto e insacca la rete del definitivo 4-3 facendo esplodere di gioia il ‘Ciccio Ozenda’. In pieno recupero Aretuso non si accontenta, vuole la gioia personale e spara una botta al volo dalla distanza. Brina la blocca. È l’ultima occasione del match. L’Ospedaletti chiude così il proprio cammino nella stagione regolare con un pirotecnico successo al cospetto di una delle formazioni più attrezzate dell’intero girone.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Valcelli (81’ 16 Facente), 3 Salmaso, 4 Schillaci (74’ 15 Barbagallo), 5 Ferrari (59’ 13 Ambesi), 6 De Mare, 7 Genovese (64’ 19 Galiera), 8 Aretuso, 9 Alasia, 10 Martelli, 11 Martini (61’ 18 Cambiaso)

A disposizione: 12 Ventrice, 14 Saih, 17 Rovere

Allenatore: Christian Maiano

Genova Calcio: 1 Brina, 2 Calvi, 3 Boero, 4 Orlando (88’ 13 Murinu), 5 Capotos, 6 Bruzzone (77’ 14 Fossati), 7 Serinelli, 8 Capannelli, 9 Ilardo (84’ 17 Liguori), 10 Lupi (71’ 15 Tussellino), 11 Morando

A disposizione: 12 Centenari, 16 Palmisano, 18 Ozuna, 19 Testore, 20 Parodi

Allenatore: Giuseppe Maisano

Arbitro: Sig. Manuel Rodio (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Ivano Sciallero (Genova); 2° Sig.ra Florjana Doci (Savona)

Marcatori: 28’ Ilardo, 53’ De Mare (aut.), 55’ Genovese, 79’ Cambiaso, 84’ Ozuna, 86’ Galiera, 88’ Alasia