L’Imperia vince il recupero con il Casale

Imperia. Al Nino Ciccione arriva il Casale per il recupero della quindicesima giornata del campionato di serie D, girone A. La gara era stata interrotta al 34′ minuto per impraticabilità del terreno di gioco.

La cronaca

Primo tempo

34′ Iniziata al Ciccione

35′ Subito Imperia pericolosa. Coppola al centro per Cappelluzzo che di testa non riesce a mandare verso la porta di Paloschi

45′ Due minuti di recupero

46′ Punizione insidiosa per l’Imperia, ma nulla di fatto dopo un batti e ribatti in area ospite

47′ Finisce così il primo tempo 0 a 0

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

2′ Gran giocata di Coppola che salta l’uomo sulla fascia e mette dentro, Paloschi di pugno allontana

4′ Goooool, goool, gooool cos’ha fatto Cassata? Lancio millimetrico di Petti per l’11 neroazzurro che in pallonetto supera Paloschi. 1 a 0

20′ Cappelluzzo serve profondo in area Giglio che non riesce però a metterla in mezzo

23′ Cross di D’Ancora per la testa di Forte, alto sopra la traversa di Caruso

26′ Il raddoppio dell’Imperia. Canovi pesca sulla linea del fuorigioco Cassata che sigla la doppietta e fa 2 a 0

27′ Giacchino e Rossini dentro fuori Onishcenko e Amayah

30′ Ammonito Caruso

32′ Gatto! Non riesce a girare verso la porta di Caruso

35′ Ancora Gatto gira debolmente verso la porta di Caruso che blocca in presa

36′ Palo di Coppola! Dal limite il 10 calcia al volo d’esterno, montante pieno

44′ Ammonito Mullici per un tocco di mano

45′ Sette minuti di recupero

50′ Continella! Tiro fuori non di molto

51′ Dentro Castaldo e Carletti fuori Montanari e Canovi

53′ Finisce così dopo otto minuti di recupero, l’Imperia batte 2 a 0 il Casale grazie a una doppietta di Lorenzo Cassata.

Il tabellino

Imperia 2- Casale 0

Marcatori: 49′ Cassata, 71′ Cassata

Ammoniti: 75′ Caruso, 89′ Mullici (C)

Imperia: Caruso, Fazio, Petti, Deiana, Mara, Montanari (96′ Castaldo), Canovi (96′ Carletti), Giglio, Cappelluzzo, Coppola, Cassata. A disposizione: Miraglia, Morchio, Panaino, Castaldo, Carletti, Minasso, Ardissone, Foti, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Casale: Paloschi, Forte, Malaury, Continella, Casella, Mullici, Amayah (72′ Rossini), Onishcenko (72′ Giacchino), Silvestri, D’Ancora, Gato. A disposizione: Tamburelli, Pasguinelli, Zannetti, Rossini, Di Carlo, Giacchino. Allenatore: Modica

Arbitro: Andrea Zambetti

Assistenti: Ionut Esuebiu e Ilario Montanelli.