L'Imperia cade a Varese, ora è terzultima - Riviera24

Varese. L’Imperia cade a Varese e scende ancora più in giù nel pozzo dei playout. I padroni di casa vincono per due reti a zero.

Varese: Trombini, Parpinel, Marcaletti (91′ Baggio), Disabato (78′ Gazo), Di Renzo (73′ Cappai), Pastore (66′ Mamah), Monticone, Mapelli, Foschiani, Cantatore (66′ Premoli), D’Orazio. A disposizione: Priori, Premoli, Baggio, Cappai, Mamah, Minaj, Piraccini, Gazo, Mendolia. Allenatore: Rossi.

Imperia: Cefariello, Castaldo (59′ Lupoli), Mara, Petti, Losasso (79′ Foti), Colantonio (70′ Coppola), Canovi, Giglio, Virga, Rosati, Cassata (59′ Deiana). A disposizione: Cucuzza, Carletti, Coppola, Pillon, Cappelluzzo, Deiana, Fatnassi, Foti, Lupoli. Allenatore: Soda.

Arbitro: Niccolò Darillo

Assistenti: Anthony Cusumano e Andrea Cocomero

Ammoniti: 21′ Petti, 26′ Cassata, 41′ Mara, 78′ Disabato (V), 86′ Parpinel (V)

Marcatori: 22′ Marcaletti (V), 30′ Disabato (V)

Primo tempo

1′ Via alla gara

11′ Poche occasioni fin qui, tanta lotta a centrocampo

17′ Di Renzo prova la conclusione ribattuta, poi D’Orazio ricalcia mandando alto sopra la traversa

21′ Petti stende Pastore lanciato verso l’area, ammonito

22′ Varese in vantaggio su calcio di punizione battuto da Marcaletti, Cefariello non ci arriva. 1 a 0

26′ Fallo di frustrazione di Cassata, giallo

30′ Il raddoppio del Varese, corner battuto corto con conclusione improvvisa. Virga salva sulla linea, ma sulla ribattuta Disabato è il più lesto e buca Cefariello. 2 a 0

41′ Giallo anche a Mara che ferma con un fallo una possibile ripartenza varesotta

45′ Finisce così la prima frazione, Imperia sotto 2 a 0

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa con gli stessi 22 del primo tempo

6′ Di Renzo! Conclusione di poco a lato

8′ Rosati fraseggia bene con Cassata, ma la sua battuta a rete è murata dalla difesa di casa

14′ Primi cambi per l’Imperia dentro Lupoli e Deiana, fuori Castaldo e Cassata

17′ Traversa piena di Colantonio che da centro area, su servizio di Losasso, calcia con il piattone a botta sicura. Palla sul legno lungo

21′ Doppio cambio per Ezio Rossi, dentro Mamah fuori Pastore e dentro Premoli per Cantatore

24′ Di Renzo smarcato a centro area da un tacco di Premoli mastica la conclusione che finisce facile per Cefariello

25′ Dentro Coppola, fuori Colantonio. Terzo cambio per Soda

26′ Il Varese si mangia il tris. D’Orazio con il tacco su grande giocata di Disabato viene fermato da Cefariello

27′ Mezzo pasticcio difensivo e palla che finisce a Mamah che tutto solo manda alto

28′ Cappai prende il posto di Di Renzo nel Varese

32′ Mamah pesca in verticale Disabato, Cefariello salva con una parata d’istinto

33′ Gazo in, Disabato out. L’8 di casa era stato ammonito poco prima

34′ Losasso lascia il posto a Foti nell’Imperia

38′ Lupoli allarga per Coppola che la mette al centro, Rosati di testa colpisce debolmente e facile per Trombini

40′ Coppola dentro per Rosati, il 10 calcia fuori

41′ Ammonito Parpinel

45′ Quattro minuti di recupero

46′ Fuori Marcaletti dentro Baggio

48′ Miracolo di Trombini su colpo di testa di Mara

49′ Finisce così all’Ossola: Varese – Imperia 2 a 0