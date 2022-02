"L’impatto dei regolamenti europei Reach e Clp su medie, piccole e micro-imprese": il webinar di Cna Liguria - Riviera24

Genova. Venerdì 11 febbraio dalle 9:30 alle 12 si terrà un webinar, organizzato da Cna Liguria e Regione Liguria, sulla piattaforma gotomeeting: https://global.gotomeeting.com/join/857425853 che propone una sintetica ma puntuale rassegna dei principali adempimenti, derivanti dai regolamenti REACh e CLP, a carico delle aziende, a prescindere dal settore di attività e dalla loro dimensione.

I regolamenti REACh e CLP, infatti, incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell’UE. Le micro, piccole e medie imprese, anche se non operanti nel settore chimico, hanno le stesse responsabilità delle grandi aziende e non sono esentate dalle prescrizioni in materia di sicurezza chimica.

Programma

9:30 – 10 Saluti ed introduzione

CNA – Dottoressa E. Nicosia – Dottor P. Colobraro (Regione Liguria)

10 – 10:20 Utilizzatori a valle: ruolo e obblighi

Dottoressa C. Bancomina (ASL4 – S.C. ISP)

10:20 – 10:40 Importazione diretta e controlli in dogana

Ing. G. Mercurio (ASL3 – Direttore S.C. PSAL)

10:40 – 11 Gli obblighi nell’E-Commerce

Dottor C. Canossa – Dottor M. Manni (ASL3 – S.C. ISP)

11 – 11:20 Ambiente di lavoro e apparato sanzionatorio

Ing. F. Peripimeno (ASL2 – S.C. PSAL) – Dottoressa I. Pastorino (Regione Liguria)

11:20 – 11:40 inchiostri per tatuaggi

Ing. S. Nobile (ASL VCO – SPRESAL) – Dottor R. Dal Zotto (Regione Piemonte)

11:40 – 12 discussione.

La locandina.