Liguria, Mulè: «In arrivo 100 milioni di euro per alluvioni. La provincia di Imperia tra i principali destinatari del fondo» - Riviera24

Imperia. «Sono felice di comunicare che in Gazzetta Ufficiale è stato appena pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che destina 100 milioni di euro anche alla provincia di Imperia per riparare i danni degli alluvioni del 2019 e del 2020», lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.

«In particolare – informa Mulè – è grazie a un emendamento a mia firma, presentato e accolto durante la sessione di bilancio, se la Liguria e la provincia di Imperia in particolare siano compresi in questo fondo. Sono oltre 22 i milioni che con il Dpcm arrivano nella nostra provincia per far fronte a quei disastri».

Per il deputato in quota Forza Italia: «Si tratta, ancora una volta, di un atto concreto verso il ponente ligure voluto da chi orgogliosamente rappresenta in parlamento il nostro territorio ed è la miglior risposta alle misere e vuote polemiche dei vagabondi della politica erranti in Liguria».