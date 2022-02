Liguria, Gruppo Pd: «L’intitolazione dell’aula consiliare a Pertini è scelta importante e dal forte significato simbolico»

Genova. «L’intitolazione della Sala del Consiglio regionale a Sandro Pertini è una scelta importante e dal forte significato simbolico. È un modo di ricordare un grande presidente della Repubblica, ma soprattutto l’uomo e il partigiano, che ha sempre lottato per la libertà e per i diritti, che non ha mai perso di vista i valori fondanti della democrazia e dell’antifascismo», così dice il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo l’intitolazione dell’aula a Sandro Pertini.