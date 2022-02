Le Vibrazioni omaggiano Stefano D'Orazio, «un simbolo dell'amore per la musica e la vita» - Riviera24

Sanremo. Le Vibrazioni sono saliti sul palco dell’Ariston con un componente in più ieri sera. Un omaggio inaspettato a Stefano D’Orazio, indimenticabile batterista dei Pooh, scomparso a causa del Covid nel 2020, ritratto sulla batteria della band.

«Un uomo questa sera salirà con noi sul palco dell’Ariston e ci salirà anche tutte le altre sere; quell’uomo è Stefano D’Orazio, che ha battuto incessantemente il tempo per oltre 50 anni, rendendo grande insieme alla sua band, la storia della musica italiana» scrive la band guidata da Francesco Sarcina sui social .

«Chi lo amava non permetterà a un virus di cancellarne la presenza e la memoria e tra chi lo amava ci siamo noi, sarà un simbolo dell’amore per la musica e la vita, in un modo che lui avrebbe senz’altro amato» conclude la band.

Un gesto inatteso forse dallo stesso Amadeus, che ieri sul palco è sembrato “spiazzato” dal ricordo e dalle parole delle Vibrazioni.