L’azienda bordigotta Moma Gioielli realizza un rosario per Papa Francesco - Riviera24

Bordighera. Un rosario per Papa Francesco. È questa l’insolita ed emozionante commissione che ha ricevuto l’imprenditrice bordigotta Ramona Frigoli, founder di Moma Gioielli, brand di jewelry design.

«Eccoci qui a Firenze, una domenica di fine febbraio, emozionati e grati al sindaco Dario Nardella e a tutto il suo gruppo di lavoro, ad ogni singola persona che abbiamo incontrato in questi mesi di preparativi, per averci commissionato il dono per il Santo Padre», scrive Ramona sui suoi social.

«Un’emozione che ancora oggi non riusciamo a descrivere – prosegue l’imprenditrice – . Papa Francesco lo riceverà presto visto che per motivi di salute non sarà presente oggi alla celebrazione della S.S. Messa in Santa Croce dove invece ci sarà il Presidente della Repubblica».

Non mancano i ringraziamenti a chi ha collaborato con lei a questo importante progetto: «Il mio ringraziamento più sincero al nostro artigiano Sandro che lo ha realizzato tenendo fede in modo ineccepibile a tutte le mie richieste e al nostro artigiano aretino Mirco che ha realizzato la croce con incisione e a Rossi Astucci di Valenza che in tempo record hanno realizzato una scatola interamente fatta a mano selezionando i migliori materiali. È stato un lavoro di squadra ed oggi è una felicità che condividiamo tutti insieme con grande gioia, ora ci prepariamo per partecipare a questa speciale celebrazione in una cornice davvero magica».

Non solo, in occasione della celebrazione eucaristica, il brand bordigotto ha fatto realizzare 130 spille per tutti i vescovi e i sindaci del Mediterraneo, raffiguranti la tartaruga con la vela, effige commissionata da Cosimo I a Giorgio Vasari che voleva essere un’immagine simbolica legata al motto latino “Festina lente” ovvero “Affrettati con lentezza” con la quale Cosimo intendeva esprimere il concetto che per far sì che qualunque impresa abbia successo è necessario che venga condotta con ponderazione e al contempo con forza d’azione.