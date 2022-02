Lauro blasfemo al Festival, Amadeus: «Rispetto il parere del vescovo Suetta» - Riviera24

Sanremo. «Rispetto il parere del vescovo (Suetta). Pure io sono assolutamente credente, ma da cattolico e credente non mi sono sentito turbato dall’esibizione di Achille Lauro ieri sera. E’ l’attualità, non possiamo essere turbati perché non manca di rispetto a nessuno. L’artista deve potersi esprimere liberamente se no teniamo i giovani lontani non solo dalla musica ma anche dalla Chiesa». Replica così Amadeus al vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta che questa mattina, a mezzo stampa, è tornato a criticare duramente la performance di Lauro, come già aveva avuto modo di fare l’anno scorso, inserendo nel calderone della “blasfemità” in diretta sul servizio pubblico anche Fiorello.

«Fa dolore vedere come personaggi che dovrebbero avere più responsabilità e più buon senso di lui in realtà non solo lo permettano ma inducano», aveva dichiarato Suetta (vedi correlato). Alle parole del vescovo ha risposto anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta: «Vorrei dire una volta per tutti che dietro dei profili professionali non c’è mai nessuna volontà di veicolare ideologie, trasgressioni di chissà quale parte, – ha spiegato il direttore -. Penso che dobbiamo cogliere con molta attenzione la percezione lesiva che la Chiesa sta riferendo, ma voglio credere alla bontà di Achille Lauro che ha dichiarato di aver fatto quel gesto per un messaggio a sua madre. Non penso che si tratti di una scusa o di un artificio. Ogni arte ammette una libertà e quindi accogliamo con dispiacere che la Chiesa legga questa cosa come un affronto soprattutto al sacramento del battesimo. Voglio credere che Achille Lauro sia andato nella direzione di una rinascita. Accolgo il messaggio del vescovo e ripeto: nella grande attenzione che mettiamo al prodotto credo che il linguaggio di Lauro ammetta un significante che si presta a interpretazioni automatiche ma che non è detto che sia così».