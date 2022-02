La Sicilia e le sue eccellenze a Casa Sanremo

Sanremo. Si è svolta oggi, 4 febbraio, la presentazione della Regione Siciliana che ha portato nel salotto esclusivo di Casa Sanremo la campagna di promozione turistica “See Sicily” per la valorizzazione delle eccellenze del suo territorio e i grandi progetti musicali in programma per l’estate 2022: il Festival Jazz a giugno e il Festival Tributo a Bellini tra agosto e ottobre.

Presente in collegamento l’assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia Manlio Messina, la conferenza è stata guidata dal capo della segreteria dell’assessore, Raoul Russo, e dal loro consulente Filippo Geraci. L’incontro è stato un’occasione per confermare il gemellaggio con la Regione Liguria, con l’assessore regionale al turismo, Gianni Berrino, che ha portato i suoi saluti.

Il secondo appuntamento con la Regione Siciliana a Sanremo è per il 5 febbraio con lo show cooking nel nome di Frank Sinatra dal roof di Casa Sanremo con gli chef Rosario Matina, e Luciano Belloni Zeffirino.

Le parole dell’assessore Messina: «La presenza della Regione Sicilia a Casa Sanremo è parte di un’ampia strategia di comunicazione e promozione del territorio del brand regionale attuata negli ultimi anni dall’assessorato al Turismo. Nello specifico stiamo continuando a presentare ad un pubblico più ampio possibile i grandi eventi che abbiamo fortemente voluto realizzare negli ultimi anni che puntano a far si che la Sicilia sia anche il luogo della cultura musicale con un’offerta di alto livello: il tributo a Bellini a Catania, rassegna lirico sinfonica di grande successo, e il Sicilia Jazz Festival a Palermo, la cui seconda edizione è prevista dal 24 giugno 2022. Altri grandi eventi sono in cantiere e si inseriscono nel progetto più ampio di promozione See Sicily, con il quale la Regione ha investito ingenti risorse attraverso pacchetti turistici che prevedono soggiorni gratuiti e scontistica su voli aerei».