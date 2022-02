La sfida della micromobilità green al “Marconi” di Imperia

Imperia. L’Iis G. Marconi di Imperia ha attivato da ieri per i suoi studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso tecnico meccatronico e del corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (articolazioni meccanico, termotecnico, elettrotecnico/elettronico) un nuovo percorso sulla micromobilità sostenibile con l’obiettivo di migliorare le competenze sui motori elettrici.

Questo nuovo concetto di trasporto è basato sull’utilizzo di mezzi piccoli, versatili e a basso impatto ambientale (solitamente minivetture in condivisione, biciclette e monopattini elettrici) per raggiungere la sede di lavoro senza incidere sul traffico cittadino. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli studenti del Marconi all’impiego dei mezzi di trasporto sostenibili in sicurezza e di introdurli alla loro manutenzione e gestione. Questa attività è stata pensata per educare la nuova generazione alla nascente mobilità della nostra zona, legata alle piste ciclabili lungo costa e nell’entroterra, all’apertura delle stazioni dei monopattini in sharing e alla limitazione, in un’ottica ambientale, della circolazione dei veicoli nel centro città. A questo scopo l’istituto ha richiesto la collaborazione di My Plus di Zenoardo Jari, un’azienda di Imperia leader nel Ponente Ligure del settore della green mobility. Un comparto strategico dello sviluppo e della crescita sostenibile nella nostra provincia che impiega tecnologie che possono portare a una diminuzione del 70% delle emissioni di CO2 rispetto alla mobilità tradizionale. La My plus è centro assistenza Italia per monopattini elettrici di varie marche (Ducati, Lamborghini, Lancia, Aprilia, VR46) e si è aggiudicata recentemente la manutenzione dei sistemi Bolt messi a disposizione degli utenti sul territorio del Comune di Imperia.

Il programma, proposto dall’istruttore Samuel Barbera, è articolato in moduli per un totale di 12 ore divise in 4 incontri e prevede una formazione di base sulla mobilità sostenibile, una sulla sicurezza dell’operatore e dell’utilizzatore, una sulla ricerca guasti al sistema meccanico e a quello elettronico dei monopattini e una sulle operazioni di installazione componenti e manutenzione mezzo di trasporto. Gli incontri saranno accompagnati da esercitazioni pratiche su quanto appreso e consentiranno agli studenti di acquisire capacità al momento poco presenti nel mercato del lavoro della provincia di Imperia. Infatti, per quanto apparentemente i monopattini elettrici sembrino oggetti dal funzionamento semplice, contengono componenti elettroniche delicate che vanno conosciute e maneggiate con perizia in modo da garantire la sicurezza del conducente. D’altra parte il loro utilizzo subirà un’espansione notevole nei prossimi anni, vista la pedonalizzazione crescente delle città, la loro facilità di ricarica, la capacità di superare i dislivelli tipicamente “liguri” e il loro utilizzo in connessione intermodale con la mobilità ferroviaria. Per questo, al termine del corso, la My Plus si è impegnata a proseguire la formazione degli studenti che avranno raggiunto un livello di competenza ottimale presso la sua sede attraverso una convenzione per i percorsi

delle competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

La finalità del corso è fornire agli studenti un banco di prova pratico per le competenze acquisite nei corsi di tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni, tecniche e tecnologie di installazione manutenzione e diagnostica e sistemi ed automazione. Inoltre, la filosofia dell’azienda innovativa e la possibilità di misurarsi con un prodotto nuovo sul mercato consentiranno agli alunni del Marconi di sviluppare la flessibilità necessaria nell’affrontare i problemi e la capacità di proporsi con successo come tecnici della mobilità green. Con questo nuovo percorso l’I.I.S. G. Marconi si impegna perché il titolo di studio conseguito nei corsi tecnologici non sia solo un biglietto da visita, ma sia già un viaggio nel futuro delle professioni sostenibili.