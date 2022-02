La Sanremese riprende la preparazione, domenica al Comunale arriva il Gozzano

Sanremo. La Sanremese, ieri, ha ripreso la preparazione dopo la vittoria di Saluzzo. La squadra ha lavorato duramente con lo staff di mister Andreoletti: domenica al Comunale arriva il Gozzano e i biancoazzurri non hanno alcuna intenzione di interrompere la striscia di risultati positivi che li ha portati al secondo posto in classifica.

Per quanto riguarda le condizioni degli infortunati, si avvicina sempre più il rientro di Aita. Il terzino, dopo l’operazione alla spalla, sta bene e continua ad allenarsi in gruppo ma non partecipa ancora alle partitelle. Nel giro di una settimana però potrebbe essere arruolabile e questa è senz’altro una buona notizia.

Discorso diverso invece per Pellicanó, Maglione e Buccino che non saranno disponibili sicuramente nelle prossime gare. Se Pellicanó prosegue la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio, Maglione (uscito a Casale dopo neanche 10 minuti di gioco) ha riportato una distrazione al collaterale mediale del ginocchio e ne avrà almeno per una quarantina di giorni. Buccino, che invece in allenamento ha riportato un problema al menisco del ginocchio, è fermo e si sta valutando se procedere con un intervento chirurgico.

Ai box c’è anche Lodovici che sabato con la Juniores è uscito dal campo per una distorsione al ginocchio. Nei prossimi giorni il giovane centrocampista si sottoporrà ad una risonanza.

La Sanremese si allenerà sempre di pomeriggio in questa settimana tra il Comunale e il Ciccio Ozenda di Ospedaletti. Sabato mattina al Comunale è prevista la rifinitura. Domenica con il Gozzano il calcio d’inizio sarà alle 14.30 e, dopo il turno a porte chiuse col Fossano, la Gradinata tornerà ad ospitare i tifosi biancoazzurri.