La Sanremese con la maglia del Festival vince 2-0 con il Pont Donnaz - Riviera24

Sanremo. Al Comunale la Sanremese reduce dalla vittoria di Vado sfida il Pont Donnaz. Matuziani in campo con la maglia celebrativa dedicata al Festival di Sanremo che da domani sarà venduta all’asta (ricavato in beneficenza). Mister Andreoletti deve rinunciare agli infortunati Pellicanò e Aita ma recupera Gagliardi dalla squalifica e lancia dal primo minuto Maglione a centrocampo e Conti al centro dell’attacco.

La Sanremese parte forte e si rende subito pericolosa dopo neanche un minuto con Anastasia che impegna severamente Pietropaolo, il portiere ospite manda in angolo con un grande intervento. Sugli sviluppi del corner, cross di Anastasia, testa di Mikhaylovskiy, palla fuori.

Al 4’ risponde il Pont Donnaz con un tiro di Frugoli, Malaguti respinge, poi la difesa libera.

Al 10’ ancora un tiro di Frugoli si perde sul fondo. Il risultato si sblocca al 15’: Maglione salta più in alto di tutti e gonfia la rete. Sanremese in vantaggio! Passa un minuto e l’arbitro Tona Mbei di Cuneo assegna un incredibile penalty al Pont Donnaz: Malaguti esce e anticipa Sterrantino in area, Mikhaylovskiy protegge, il calciatore orange cade a terra e il direttore di gara indica il dischetto. Padroni di casa increduli: dagli undici metri Frugoli calcia malamente, palla a lato. Scampato il pericolo, la Sanremese riprende a macinare gioco: ci prova al 17’ Gagliardi, palla alta.

Al 19’ valdostani vicini al pareggio in mischia, i matuziani si salvano.

Al 26’ tiro di Tassi, palla fuori.

Al 27’ Gemignani recupera palla e serve Conti, fucilata dell’attaccante dalla media distanza, Pietropaolo manda in angolo.

Al 44’ altra occasione costruita dalla Sanremese: cross di Anastasia dalla destra, la palla attraversa tutta l’area di rigore, poi il tiro di Nouri termina fuori di un soffio.Il primo tempo si chiude con la Sanremese avanti 1-0.

Nella ripresa dopo un minuto si fa vedere Gagliardi con un gran tiro che sfiora l’incrocio, palla fuori.

Al 54’ primo cambio: esce l’autore del gol Maglione, dentro Larotonda.

Al 57’ Anastasia si libera per il tiro e va alla conclusione, la mira è imprecisa.

Al 61’ punizione di Mazzotti, testa di Cason, palla alta.

Al 67’ doppio cambio in casa matuziana: entrano Giacchino e Vita, escono Conti e Gemignani.

Al 70’ Valagussa si coordina e spara un bolide dal limite, palla a lato.

Al 75’ Bregliano scende palla al piede, poi calcia verso la porta, il tiro termina fuori.

Al 79’ contropiede tre contro due per la Sanremese: Gagliardi serve Vita in area, l’attaccante controlla, poi calcia sul fondo.

La Sanremese chiude la gara all’83’: sugli sviluppi dell’ennesima ripartenza Gagliardi pesca Anastasia sulla sinistra, tiro cross dell’esterno, dall’altra parte irrompe Larotonda che scaraventa in rete con l’aiuto della traversa. Sanremese – Pont Donnaz 2-0! Subito dopo mister Andreoletti effettua altri due cambi tra l’84’ e l’87’: entrano Scalzi e Piu, escono Anastasia e Gagliardi.

All’89’ si fa vedere anche Scalzi con una punizione da lontano, palla fuori.

È l’ultima emozione del match: nei cinque minuti di recupero non accade più nulla. Finisce 2-0 per i biancoazzurri grazie alle reti di Maglione e Larotonda. I matuziani conquistano tre punti importanti e restano nella scia del Novara. Prossimo impegno domenica in trasferta a Casale.

Sanremese – Pont Donnaz

IL TABELLINO

SANREMESE: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (84’ Scalzi), Maglione (54’ Larotonda), Gagliardi (87’ Piu), Gemignani (67’ Vita), Valagussa, Nossa, Nouri, Conti (67’ Giacchino). A disposizione: Bohli, Dacosta, Cinque, Pantano. Allenatore Matteo Andreoletti

PDHAE: Pietropaolo, Moussafi, Gulli, Cason, Tassi, De Cerchio (62’ Maingonnat), Frugoli (55’ Jeantet), Sterrantino, Mazzotti (84’ Vesi), Zucchini, Forcini (62’ Gaeta). A disposizione: Cabras, Florio, Cateni, Del Dotto, Volpatto. Allenatore Roberto Cretaz

ARBITRO: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

ASSISTENTI: Vincenzo Russo di Nichelino, Umberto Galasso di Torino

RETI: 15’ Maglione; 83’ Larotonda

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammonito Gagliardi, Nouri, Gaeta. Angoli 6-4 per la Sanremese. Recupero 1’ pt, 5’ st.