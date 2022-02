Sanremo. A bordo della Costa Toscana è nata una sorta di Ariston fuori dall’Ariston, dove Orietta Berti, insieme a Fabio Rovazzi e ai gemelli di Guidonia, guardano e ci raccontano il Festival direttamente da un palco sul mare.

«E’ la prima volta che Sanremo si collega con una nave come seconda postazione. Lo scorso anno avremmo dovuto cantare tutti da bordo, poi le cose sono cambiate. E’ un’ambientazione ideale: ci sono teatri, l’arena, il colosseo e tanti spazi per la musica. Fabio Rovazzi? l’ho conosciuto insieme a Fabio Fazio: sulla nave siamo io, lui e i gemelli di Guidonia con oltre 1500 persone di equipaggio» commenta la “regina della nave” Orietta Berti.

Tra i primi passeggeri su Costa Toscana anche i “Gemelli di Guidonia”, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino direttamente da Rai Radio2. «Stiamo facendo una cosa che non ha precedenti nella storia della radio: un’intera trasmissione radiofonica fatta a bordo di una nave. Siamo i primi ad inaugurare questa nave fantastica, che il 5 marzo partirà per la sua prima crociera. Sanremo la vediamo da lontano, per questo il programma si chiama “3×2 avvistando Sanremo”: sembra che ci avviciniamo ma siamo sempre qui» commentano i conduttori radio, aggiungendo un “appello per Amadeus e Fiorello: «se non salite voi qui, veniamo noi da voi all’Ariston».