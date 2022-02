La Rappresentante di Lista fa ballare Sanremo con “Ciao ciao”: «E’ un’apocalisse a colori»

Sanremo. «Vogliamo mostrare un altro lato della nostra personalità. Portiamo una canzone sulla fine del mondo ma il brano ha un ritmo solare. Doveva intitolarsi “L’ora della fine”, l’ecologia è un tema a cui siamo legati» – dicono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina parlando di “Ciao ciao”, il brano de La Rappresentante di Lista, progetto che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante e il polistrumentista, in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

“Ciao ciao” è il racconto sopra le righe della fine del mondo vista con gli occhi de LRDL: «Una giostra perfetta, un’apocalisse a colori, in cui convivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto, tra cambiamento climatico e turbamento sociale». Nel ritornello è il corpo a tornare protagonista: «un elemento presente da sempre nella produzione e nella poetica de LRDL, che in “Ciao ciao” è il nostro strumento principale per avvertire la vicinanza della fine e per reagire ad essa. È col corpo che possiamo far sentire il nostro dissenso».

La produzione di Simone Privitera in collaborazione con la coppia di producer Papa D e Piccolo Cobra, già produttori di “My Mamma”, dà al brano un carattere trascinante che attinge a un immaginario vintage portando LRDL in una dancehall degli anni ’70. Si susseguono esplosioni sonore come scene di un film una dietro l’altra, passando da atmosfere urban a ritmiche tribali: «“Ciao ciao” è l’altro lato de LRDL, fuori dagli schemi, giocoso, ma sempre problematico e indagatore, curioso, poetico ed evocativo. Un altro tassello in un percorso pluridisciplinare e multi sfaccettato, che negli ultimi dieci anni ha portato LRDL sui palchi di tutta Italia, fino a quello dell’Ariston».

Per il terzo anno consecutivo tornano sul palco del Teatro Ariston: «La prima volta fu nel 2020 al fianco di Rancore e Dardust, nella serata dei duetti, e poi ci fu il successo nella scorsa edizione con il brano ”Amare”, certificata Disco di Platino è entrata sul podio dei brani più trasmessi dalle radio italiane. “Ciao ciao” è l’ora della fine».

Lo scenario apocalittico di “Ciao ciao” riprende quello del romanzo de LRDL, “Maimamma”, pubblicato lo scorso autunno: «Con il romanzo, il brano in gara al Festival di Sanremo condivide l’universo narrativo e le tematiche, dall’eredità, disastrata, che abbiamo ricevuto a quella che lasceremo ai nostri figli, dall’ecologia al corpo».

Nell serata delle cover, saranno Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra ad accompagnare Veronica e Dario nella rivisitazione di “Be my baby”: «La scelta degli ospiti arriva proprio dagli incontri nei backstage dei club e dei festival di tutta Italia. Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra ci accompagneranno in un’inedita versione di “Be My Baby” delle Ronettes, prodotta proprio da Cosmo».