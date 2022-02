"La musica riparte in sicurezza” a Casa Sanremo - Riviera24

Sanremo. Venerdì 4 febbraio, dalle 15, presso la sala Lounge del Palafiori di Sanremo, si terrà il talk “La Musica riparte in sicurezza”, promosso dal sottosegretario di Stato Andrea Costa e dal Ministero della Salute. L’iniziativa si inquadra all’interno degli appuntamenti previsti a Casa Sanremo, in occasione della 72^ edizione del Festival della Canzone Italiana.

«L’evento – spiega il sottosegretario – sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, tecnici, operatori, dirigenti, artisti e tutti gli attori principali della filiera. Al centro del dibattito l’importanza di garantire lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19, per permettere la ripartenza del settore. Il teatro Ariston al 100% della capienza è la miglior dimostrazione di un graduale ritorno alla normalità».

Al workshop, insieme al sottosegretario Costa, interverranno, tra gli altri: Silvio Brusaferro (presidente Istituto Superiore di Sanità), Sergio Iavicoli (direttore generale della Comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della Salute), Maurizio Cenni (responsabile Security RAI), Nicoletta Mantovani (Presidente Fondazione Pavarotti) e Claudio Ferrante (fondatore e presidente di Artist First). In collegamento alcuni artisti, tra i protagonisti della 72a edizione del Festival di Sanremo. Porteranno il loro saluto istituzionale Giovanni Toti (presidente Regione Liguria), Alberto Biancheri (sindaco di Sanremo) e Silvio Falco (direttore generale dell’Asl 1 Imperiese). A moderare l’incontro sarà il conduttore Rai Marco Liorni.

«L’iniziativa – sottolinea Costa – testimonia come anche il Ministero della Salute tenga ad una filiera importante come quella musicale e degli spettacoli dal vivo, che rappresenta una delle più importanti industrie del Paese». Il talk sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma online di Casa Sanremo e dai canali istituzionali del Ministero della Salute.