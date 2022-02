La maternità e i primi passi di una “casa della comunità” in cui è centrale la promozione della salute

Imperia. Consapevolezza e partecipazione sono i primi passi che si muovono quando si decide di prendere parte ad un incontro per l’accompagnamento alla nascita. Il confronto con le altre mamme e gli specialisti del settore sono un’importante appuntamento per confrontare le esperienze e dipanare i tanti dubbi che la maternità, prima e dopo la gravidanza, porta con sé.

L’Asl1 ha da sempre dato grande importanza al supporto per le donne in “dolce attesa” con corsi gratuiti, organizzati ad Imperia, Sanremo, Ventimiglia e a breve anche a Bordighera, nell’ottica dell’importanza di fornire assistenza alle donne durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino.

Ad Imperia i corsi hanno un importante spazio all’interno del Palasalute. I progetti sulla natalità, ideati per creare un ambiente di “comunità” dedicato a mamme e bambini, vedono come referente la dottoressa e ostetrica Chiara Bonavaera. «Gli incontri di accompagnamento alla nascita vengono svolti in tutti i consultori della provincia. Qui ad Imperia, con un grande spazio messo per gestire sia la natalità sia i bambini, abbiamo la fortuna di poter contare su una equipe di specialisti a disposizione di mamme, donne, coppie e famiglie. Il nostro obiettivo è il sostegno alla donna: possono rivolgersi a noi tutte le mamme che hanno bisogno di un supporto sulla maternità, sull’allattamento, sul massaggio infantile e tutto quanto è collegato alla natalità, prima e dopo il parto. Un progetto territoriale molto ampio, che riguarda tutta la prvincia e che auspichiamo diventi una sorta di “comunità”, che leghi l’ospedale, alle mamme e ai consultori».

Presso il Palasalute è attivo anche uno “spazio allattamento”, operativo dal lunedì al venerdì. La dottoressa Bonavera è coadiuvata da una equipe di professionisti composta da ginecologi, ortopedici specializzati per i neonati a disposizione per aiutare le famiglie. Per quanto riguarda Sanremo le referenti sono Concetta Parrella e Marina Santoro, mentre per Ventimiglia è Umberto Surace. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0183 537576.

Il Dottor Carlo Amoretti, direttore del distretto sanitario aziendale, sottolinea come l’importanza di questi incontri facciano parte della promozione della salute in cui l’Asl ha sempre creduto. «I corsi sono stati portati avanti anche durante la pandemia, da remoto. E’ significativo e molto bello che ora questi momenti di accompagnamento alla nascita riprendano anche in presenza, perché il rapporto che si instaura fra chi partecipa e i nostri preparatori, diventa fondamentale. Altrettanto importanti sono corsi post natali, come tutte le iniziative che sostengono le nuove famiglie. Il palasalute, che presto diventerà “casa della comunità”, sarà la sede della promozione all’educazione della salute.