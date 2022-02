Judo Club Sakura Arma di Taggia, Lorenzo Macrì si qualifica per la finale nazionale cadetti - Riviera24

Taggia. Sabato 19 febbraio si sono svolte ad Arenzano le qualificazioni regionali del Campionato Italiano Cadetti di Judo. Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha partecipato con tre agonisti: Carola Actis, Samuele Actis e Lorenzo Macrì.

La gara è stata molto interessante, in quanto ha visto la ripresa dell’attività agonistica per molti atleti liguri che hanno dovuto confrontarsi con il Covid-19 e che ora stanno allenandosi al meglio per poter riprendere la loro forma migliore.

Carola Actis ha combattuto con decisione, cercando di guadagnare il passaggio per la finale nazionale, ma ha dovuto cedere di fronte ad una forte atleta genovese.

Samuele Actis ha dimostrato un notevole miglioramento sia nella preparazione che nel carattere e, benché non sia riuscito a raggiungere la qualificazione, ha condotto una gara molto positiva.

Lorenzo Macrì si è qualificato per la finale nazionale nella categoria dei Kg. + 90 e sabato 5 marzo sarà in gara ad Ostia Lido.

Il maestro benemerito Alberto Ferrigno, che ha accompagnato gli atleti in gara, ha commentato: «Questo è un periodo nel quale gli allenamenti non riescono a seguire una linea sempre costante, virus e quarantene purtroppo pesano molto sulla continuità della preparazione, ma i ragazzi dimostrano di essere sempre pronti a dare il massimo. Per Carola e Samuele questo è il primo anno nella classe “Cadetti” e quindi avranno modo di rifarsi nelle prossime gare. Per Lorenzo Macrì questo è l’ultimo anno da Cadetto e quindi speriamo che riesca ad avere qualche soddisfazione nella finale».