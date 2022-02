Informazione ed accoglienza turistica a Sanremo, nuovo gestore del servizio cercasi

Sanremo. Palazzo Bellevue cerca un soggetto che gestisca il servizio di informazione ed accoglienza turistica. La cooperativa Arcadia che finora lo aveva in carico ha visto il suo mandato triennale scadere ad inizio 2022, per poi vederselo prorogare fino al prossimo 31 marzo, al fine di includere la settimana del Festival di Sanremo. G

Gli infopoint dello Iat si trovano al Palafiori di corso Garibaldi (martedì e sabato dalle 10 alle 12,30 – 15,30 alle 18,30) e nel chiosco, ex edicola dei giornali davanti al cinema Centrale di via Matteotti )tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 – 15,30 alle 18,30). Anche la nuova gestione avrà un contratto triennale, stabilito tra il primo aprile 2022 ed il 31 marzo del 2025.

L’importo complessivo per 36 mesi è stimato in 135.450 euro di cui 2.500 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%.

Il Comune corrisponderà all’affidatario un corrispettivo che sarà pari a quello risultante dall’offerta economica al ribasso rispetto alla base di indagine commerciale.

La gestione del servizio d’informazione ed accoglienza turistica consistente in:

a) attività d’informazione all’utenza sulle risorse turistiche, storiche, artistiche, ambientali e

promozione degli eventi a carattere locale;

b) assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva;

c) distribuzione di materiale informativo;

d) rilevazione statistica giornaliera degli utenti dell’ufficio con indicazione della tipologia di

richiesta;

e) collaborazione con gli uffici comunali nel dare informazioni;

f) gestione biglietteria e pre-vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni su disposizioni del

Servizio Turismo;

g) traduzione testi di promozione turistica su disposizioni del Servizio Turismo;

h) Interpretariato su disposizioni del Servizio Turismo;

DOCUMENTI DA SCARICARE

Domanda e dichiarazione di interesse

Dichiarazione di assenza di motivi di esclusione