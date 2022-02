Incontro tra Regione Liguria e balneari. Lerda «emendamento irricevibile, a rischio 30mila imprese»

Genova. «Questa mattina abbiamo partecipato all’incontro, che si è svolto in Regione Liguria tra l’assessore e coordinatore delle Regioni al tavolo del demanio, Marco Scajola e le Associazioni liguri dei balneari, per fare il punto della situazione, in merito all’emendamento al Ddl Concorrenza presentato in Consiglio dei Ministri. Ci teniamo a ringraziare l’assessore Scajola che, oltre a dirsi amareggiato e fortemente preoccupato per quanto accaduto, ci ha manifestato il proprio sostegno. L’emendamento infatti rischia di svendere un altro settore cardine del nostro Made in Italy, alle multinazionali, così come già accaduto in passato con la moda, il food, l’automotive e con le strutture alberghiere. L’assessore è al fianco dei balneari da anni e conosce benissimo la materia, anche dal punto di vista tecnico, tanto da essere stata la Liguria sempre una delle prime Regioni ad esprimersi ed agire sul tema» commenta Patrizia Lerda, direttivo della Base Balneare.

«Come Base Balneare riteniamo questo emendamento irricevibile, frettoloso e pericoloso, poiché non prende in considerazione il fatto che le imprese balneari sono beni e non servizi, non da una risposta sulla scarsità delle risorse e non considera i legittimi affidamenti. Elementi che erano già stati segnalati dal precedente Governo e dallo stesso Bolkestein nel convegno da noi organizzato alla Camera dei Deputati nel 2018. Si parla, soprattutto in questo momento, di crisi post pandemia o di crisi di aziende e lavoratori, ma questo procedimento non tiene minimamente conto delle 30.000 imprese, lavoratori e lavoratrici e di tutto l’indotto che ruota intorno alla categoria. Questa iniziativa toglie il futuro, senza alcuno scrupolo, a chi ha dato invece anima e cuore per le proprie attività. Considerando inoltre il comma 3 dell’emendamento, in cui si dice che le Regioni saranno coinvolte, attraverso un tavolo governativo permanente, chiediamo pertanto all’assessore Scajola di continuare a lavorare al nostro fianco» conclude Patrizia Lerda.