In solitaria e senza sosta da Imperia a Cascais. Il viaggio dello skipper Alessandro Tosetti e "Sail Green" - Riviera24

Imperia. Una traversata in solitaria e senza sosta quella che ha intrapreso lo skipper Alessandro Tosetti da Imperia a Cascais, per portare alta sia la bandiera di Imperia sia quella ambientale di “Sail green”.

A bordo di ASPRA, imbarcazione ormeggiata a Porto Maurizio, lo skipper Tosetti, per metà imperiese e per metà torinese è salpato lo scorso 22 gennaio con destinazione Cascais in Portogallo, al limite dell’Oceano, dove è arrivato il 1° febbraio.

Un progetto sportivo e allo stesso tempo sostenibile in cui la barca a vela di Tosetti, già impegnata in lunghe navigazioni, corsi e progetti di sensibilizzazione sociale e ambientale, porta in mare Sail Green, imperativo della nuova mission dello Yacht Club di Imperia e della Città.

Aspra da sempre sostiene la navigazione eco-sostenibile, incoraggia il rispetto dell’habitat marino, promuove attività di sensibilizzazione dei giovani attraverso i propri sailing camp ed è impegnata nella produzione di contenuti artistici per la diffusione di messaggi positivi su società e ambiente. A tal proposito lo skipper ha partecipato ad un progetto di “gps art” che su vela non era ancora stato tentato: «Ho reso omaggio al progetto componendo con il tracciato satellitare della rotta, la scritta pittogramma “sail green” lunga 100 km al largo di Cannes» dichiara lo skipper.

Il ritorno dello skipper è previsto a maggio e nelle ultime tappe Aspra collaborerà anche con giovani della Scuola vela Beatrice del Comune di Imperia, che potranno salire a bordo e perfezionare la propria tecnica.

Nella solitaria fino al Portogallo lo skipper Tosetti ha portato con sè le eccellenze “dell’agricoltura eroica” imperiese in collaborazione con il frantoio Sant’Agata di Oneglia e delle realtà locali. Anche la Lega Navale Italiana sezione di Torino si è unita con la propria bandiera ad accompagnare l’avventura.