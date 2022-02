In Liguria primo giorno di obbligo super green pass per lavoratori over 50, Ferro: «Nessun problema di gestione nell'applicazione della norma» - Riviera24

Genova. Sono 1042 i dipendenti over 50 della Regione Liguria, interessati dall’obbligo del green pass rafforzato, in vigore da oggi in tutta Italia, per poter accedere al luogo di lavoro. Si tratta di circa due terzi dei 1681 dipendenti dell’Ente. Dalla valutazione del primo giorno di attuazione della normativa nazionale, non è stata registrata alcuna problematica nell’accesso alle strutture e agli uffici dell’Ente: ad eccezione di qualche caso sporadico, non ci sono stati rallentamenti negli ingressi, anche grazie a un sistema di controllo ampiamente rodato, che verrà ulteriormente implementato con l’impiego di strumenti tecnologici per la lettura automatica del certificato verde.

Su 1042 dipendenti over 50 oggi era presente oltre il 65%, un dato nella norma tenuto conto del periodo dell’anno, nonché dell’attività in smart working svolta, nella giornata odierna, da soli 6 dipendenti, di cui 4 over 50.

«Oggi era presente sul luogo di lavoro la maggior parte dei dipendenti e non abbiamo avuto nessun tipo di segnalazione negativa – commenta l’assessore al personale Simona Ferro –. Anche in futuro prevediamo che l’impatto della nuova modalità di accesso al luogo di lavoro non porterà alcun disservizio per l’utenza e per l’ente». «Desidero ringraziare – conclude l’assessore – tutti i dipendenti per la collaborazione dimostrata».