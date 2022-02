Imperia, webinar per i genitori con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini

Imperia. L’8 febbraio alle 18.30 si terrà un webinar per i genitori con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini durante il quale verrà affrontato il tema di come internet ha trasformato il modo di vivere le relazioni e la quotidianità degli adolescenti.

In ogni contesto relazionale, dall’amore all’amicizia, così come in ogni ambito sociale, culturale, artistico, musicale, di divertimento e di apprendimento, l’utilizzo del web ha acquisito un’importanza e un valore imprescindibili.

L’immersione nei social e nei videogiochi da parte di ragazzi e ragazze rappresenta una nuova normalità, una nuova forma di adattamento o una nuova forma di dipendenza? A queste e ad altre domande psi proverà a dare risposta nel corso di questo webinar.