Imperia, presentato in consiglio un bilancio “sano e veritiero”

Imperia. Bilancio del 2022: un bilancio “sano e veritiero” secondo l’introduzione dell’assessore Giribaldi, che ricorda però come pesi il disavanzo trovato ad inizio mandato.

«I 18 milioni di disavanzo trovati all’inizio del nostro mandato non sono stati semplici da gestire. La quota annuale che il comune impiega per coprire il “buco” è di 1milione e 600mila euro, che avremmo potuto utilizzare per supportare i cittadini».

Le entrate correnti andranno a finanziare spese correnti per 55milioni di euro: «dal costo del personale alle manutenzioni delle scuole, alle strade, ai servizi sociali. Nei primi 3 anni abbiamo provveduto a fare tanti lavori per tanti interventi e ciò è sotto gli occhi di tutti. Nel 2022 si partirà anche con gli asfalti e la sistemazione dei marciapiedi cittadini. Per farlo sarà chiesto un mutuo di 2milione e 700 mila euro con restituzione in tre anni».

12milioni e 613mila euro questa è la cifra del bilancio preventivo che prevede anche il contributo straordinario della sistemazione asfalti e marciapiedi. Tutti gli 11 progetti del piano di rigenerazione urbana, per 20 milioni di euro, sono stati approvati.

«Non è una fortuna che tutti siano stati finanziati ma il motivo va ricercato nel fatto che le schede dei progetti sono partite per Roma in modo corretto» commenta l’assessore Giribaldi.

Ecco quali sono le 11 opere in questione: la riqualificazione dell’edificio scolastico di pizza Calvi, la messa in sicurezza delle scuole di via Gibelli, la rigenerazione capannoni Prino, la ristrutturazione palestra Maggi, la realizzazione area sport all’aperto in zona san Lazzaro, tetaro Cavour rete ciclabile per la città, sistema trasporti ecologico, riqualificazione case parcheggio in via Airenti, riqualificazione ex Salso, centro polivalente in piazza Duomo.