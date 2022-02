Imperia, passeggiata serale in corso Roosevelt per un cinghiale - Riviera24

Imperia. Un particolare visitatore è stato immortalo ieri sera mentre passeggiava per corso Roosevelt ad Imperia. Un cinghiale di dimensioni non modeste, vagava in una delle zone più note e centrali della città. Sono sempre maggiori gli avvistamenti di cinghiali nel centro abitato e proprio a tal proposito di recente l’amministrazione comunale sta prendendo provvedimenti ed ha installato apposita segnaletica.

Il visitatore di ieri sera pare non essersene fatto alcun problema, probabilmente spinto dalla ricerca di cibo, o per sfuggire dai lupi che stanno diventando sempre più numerosi nel nostro entroterra; oppure vista la giornata di oggi dedicata agli innamorati, in cerca dell’anima gemella, che considerato il numero di avvistamenti, non dovrebbe andare persa.