Imperia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia sono intervenuti, intorno all’una e venti della scorsa notte, in strada vicinale Cascine, a Oneglia, nei pressi delle scuole magistrali, per un incendio divampato in alcune baracche utilizzate come magazzino in un terreno privato.

La cause del rogo sono in fase di accertamento.

Per spegnere le fiamme e bonificare l’area, i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle cinque.