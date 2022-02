Imperia, la questura gli nega il permesso di soggiorno: straniero fa ricorso al Tar e vince

Imperia. La seconda sezione del Tar della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino che, assistito dal suo legale, l’avvocato Angelo Massaro, aveva impugnato l’atto con il quale la questura di Imperia gli aveva negato il permesso di soggiorno.

Lo straniero aveva chiesto di regolarizzare la sua posizione per poter lavorare in Italia, ma la questura aveva rifiutato la domanda a causa di una condanna per tentato furto in appartamento pronunciata dal tribunale di Imperia nel luglio 2017.

L’avvocato Massaro ha però dimostrato la conclusione positiva, avvenuta a inizio febbraio, del procedimento di riabilitazione dalla condanna del suo assistito, ottenendo così l’annullamento del provvedimento impugnato.