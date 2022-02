Imperia. La piccola Patty, gattina di circa tre mesi, cerca una casa. Éè già stata sverminata e spulciata. E’ stata abbandonata e per questo ha un po’ paura. Si cerca per lei una famiglia che possa capirla ed amarla. Educata usa la lettiera. Si trova in provincia di Imperia.

Per info chiamare Emanuela al numero 3393670333