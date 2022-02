Imperia, incidente sul Berta: diversi mezzi coinvolti

Imperia. E’ di una donna rimasta ferita in modo non grave e quattro mezzi coinvolti il bilancio di un incidente avvenuto in serata in via Serrati, sul Capo Berta, a Imperia.

Sul posto i vigili del fuoco del comando centrale, il personale sanitario del 118 e le ambulanze di Croce d’Oro Imperia e Croce Rossa Diano Marina. Presenti anche le forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, a provocare lo scontro sarebbe stato il conducente, sembrerebbe ubriaco di un Kangoo Van che subito dopo l’accaduto è fuggito, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti della polizia municipale a poche centinaia di metri di distanza dall’incidente. L’automobilista stava percorrendo la via in direzione Diano Marina, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro le altre auto coinvolte.

Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.