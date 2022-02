Imperia, in consiglio comunale dibattito tra case popolari, imposta di soggiorno e comunicazione social

Imperia. Il consiglio comunale di Imperia si apre con un minuto di silenzio per la commemorazione di Sergio Lanteri, padre del consigliere Luca, vicepresidente dell’Asl locale nonché fondatore del Comitato San Giovanni e il primo della sesta circoscrizione. Il presidente Pino Camiolo ha espresso le condoglianze alla famiglia Lanteri a nome di tutto il consiglio.

Il sindaco Claudio Scajola ha introdotto il primo argomento relativo alla delibera sullo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, approvato dal consiglio.

L’assessore Giribaldi ha introdotto la determinazione dell’aliquota addizionale comunale all’IRPEF, approvata. «Una pratica propedeutica al bilancio preventivo, che da molti anni è dello 0.80% e che non possiamo ridurre dal momento che attraversiamo un piano di risanamento. Al consiglio viene chiesto di approvare la stessa tariffa, che da un incasso annuo di circa 4 milioni e mezzo».

Approvata anche la modifica al regolamento sull’ imposta di soggiorno, dovuta a provvedimenti normativi. Sono stati quindi modificati alcuni degli articoli tra cui quelli di oneri e sanzioni, dove in caso del rifiuto del pagamento dell’imposta da parte del soggetto, il gestore della struttura è tenuto ugualmente a versare l’imposta, a favore del comune.

Come viene spesa la tassa di soggiorno? Lo ha spiegato l’assessore GianMarco Oneglio: «La tassa di soggiorno non ha avuto alcun effetto negativo sulle presenze delle strutture ricettive. La permanenza anzi è passata da 2 a 3 giorni e questo ci fa ben sperare perchè i turisti rimagono maggiormente in città. Grazie all’imposta sono stati creati i video promozionali di Imperia, che hanno raggiunto importantissimi numeri di visualizzazioni e di follower».

All’assessore Oneglio risponde Maria Nella Ponte che critica fortemente le affermazioni dell’assessore soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei proventi della tassa e i risultati conseguiti sui social network sostenendo che esiste una molteplicità di social network che andrebbero valutati oltre a Instagram e Facebook dal momento che soprattutto quest’ultimo, sostiene, sia ormai in disuso.

Risponde alla consigliera del Movimento 5 Stelle il consigliere Falciola che sottolinea come Imperia e la sua bellezza abbiano avuto grande risalto negli ultimi anni tanto che lo stesso Giorgio Armani ha scelto la città per i suoi spot su Facebook e Instagram; conclude nella replica l’assessore Oneglio comunicando l’apertura anche del profilo tiktok della città ma che l’utenza del nuovo social è ancora molto giovane e quindi fuori dal target di pubblico scelto come obiettivo dell’amministrazione.