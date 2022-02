Imperia, il presidente Scajola incontra l'ambasciatore di Svezia Björklund: «Ritorna il Consolato onorario nella nostra Provincia» - Riviera24

Imperia. Il sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico la visita ufficiale dell’ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund. Al centro dell’incontro i rapporti tra il territorio del Ponente ligure e il Paese Scandinavo e i possibili accordi di collaborazione. Durante la visita, l’ambasciatore ha condiviso con il presidente Scajola la volontà di istituire un Consolato onorario a Sanremo a Villa Nobel, la dimora di proprietà della Provincia, in cui il celebre scienziato svedese Alfred Nobel trascorse gli ultimi anni di vita.

«Nel nostro territorio vivono in maniera stabile circa duecento cittadini svedesi e ogni anno accogliamo circa diecimila turisti dal Paese Scandinavo. È dunque positivo che l’Ambasciata abbia deciso di riportare il Consolato onorario nella nostra Provincia, con l’obiettivo di far crescere le iniziative comuni, come la recente Nobel Week, e di dare assistenza e supporto agli svedesi che si trovano nel Ponente ligure. Mi auguro che sia l’inzio di un rapporto di collaborazione più ampio, che possa coinvolgere i giovani dei due Paesi», commenta Scajola.