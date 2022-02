Imperia, il consiglio comunale si apre con tre question time del PD - Riviera24

Imperia. Il consiglio comunale di oggi prende il via con tre question time, tutte presentate dal PD Democratici per Imperia e nello specifico dai consiglieri Risso e Chiarini.

Nella prima question time del consiglio comunale di oggi, il consigliere di minoranza Fabrizio Risso ha richiesto delucidazioni sulla pavimentazione dei portici di via Bonfante. «I portici nel centro storico da tempo necessitavano di manutenzione. Ho verificato che molte piastrelle sono già rotte e considerando che i lavori sono stati fatti da poco tempo: non oso immaginare come sarà con il passare degli anni. Le attività commerciali presenti, necessitano di passaggio mi merci, mi chiedo se la pavimentazione sia stata fatta in modo idoneo».

Risponde l’assessore Laura Gandolfo facendo una stima, in termini di numeri, della situazione: «passando sotto i portici ormai nessuno ricorda più l’ammasso di cavi e ragnatele di un tempo. Si è effettuato un cambiamento che non veniva eseguito da tanto. Per parlare in numeri: sono 4064 i metri quadri interessati, oltre 101mila le piastrelle utilizzate, mentre quelle rotte sono 30». L’assessore ha inoltre sottolineato come le piastrelle in questione verranno tempestivamente sostituite.

La seconda question time è stata invece posta dal consigliere Enrica Chiarini, che ha chiesto delucidazioni sul transito che vede la chiusura, causa lavori, di via Paoletti, sia per quanto riguarda i genitori che accompagnano i figli a scuola sia per quanto riguarda i residenti.

Risponde ai chiarimenti l’assessore Antonio Gagliano: «Il 7 febbraio è stata emessa un’ordinanza in base alla quale nella parte bassa di via Cascione le macchine possono salire. I genitori possono patare i bambini a scuola e chi deve raggiungere via Paoletti può farlo “al contrario”. Oltre ai birilli segnaletici sono presenti anche i vigili. Sono state adottate diverse alternative per dare un “aiuto “ ai residenti. Si tratta di un rione che non ha ampie uscite ma che abbiamo cercato di risolvere Nell’arco di 4 mesi via Paoletti, una via in sofferenza da anni, diventerà un gioiello».

Introdotta sempre dall’assessore Chiarini anche la terza question time sul manto stradale in via Spontone «in cui sia i residenti sia chi vi transita lamentano una situazione indecorosa ma anche pericolosa».

«In via Spontone abbiamo già effettuato numerosi interventi in passato e recentemente, sia per la fibra sia per il manto stradale. Abbiamo ritenuto corretto non procedere, prima della posa della fibra, all’asfaltatura della strada perché avremmo dovuto effettuarlo due volte. Con fondi comunali andremo ad asfaltare tutta la strada di via Spontone come altre zone inserite nel “piano degli asfalti”» risponde l’assessore Ester D’agostino.