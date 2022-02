Imperia. Come da programma dell’amministrazione comunale, sono state posizionate le varie isole ecologiche in tutta la città. Alcune sono entrate in funzione mentre altre sono in “fase di avviamento” ma i soliti incivili non hanno avuto il tempo di attendere.

In corso Garibaldi i cassonetti nelle nuove isole, ancora imballati, sono stati danneggiati, ammaccati e non mancano sacchi di rifiuti posizionati intorno alle strutture.