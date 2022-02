Imperia, dal 15 febbraio la presentazione delle pratiche edilizie diventa completamente online

Imperia. A partire da domani, 15 febbraio 2022, sarà attiva la versione rinnovata e potenziata del Portale Istanze Online, che porterà a compimento il processo di completa informatizzazione della presentazione di tutte le pratiche edilizie del Comune di Imperia.

Lo Sportello online, realizzato da Gis&Web SAS di Genova, è dedicato alla funzione di inoltro/gestione delle istanze relative a Pratiche Edilizie, sia Istanze sia Comunicazioni, e al successivo monitoraggio dell’iter del procedimento. È concepito per guidare la compilazione delle singole pratiche in modo semplice, validata e controllata, e garantisce all’utente una immediata sicurezza di ricezione della pratica, grazie all’integrazione con il sistema di gestione del protocollo comunale.

Il Portale permette facilmente di recuperare informazioni in merito ad un procedimento già inoltrato, di integrarlo e di inviare comunicazioni successive, ed è integrato con il Sistema Informativo Territoriale, per consentire l’individuazione dell’area di intervento e la determinazione automatica dei vincoli cui è sottoposta.

«L’attivazione del nuovo Portale arriva al termine di un processo di modernizzazione ed informatizzazione del settore fortemente voluto dall’Amministrazione. Sono certo che l’innovazione migliorerà ulteriormente l’efficienza e produttività dei nostri uffici, rendendo più agevole e moderno il modo di lavorare e di rapportarsi con gli utenti ed i professionisti. Qualsiasi pratica edilizia potrà essere presentata, istruita, gestita, perfezionata ed archiviata per via completamente digitale, con sensibile semplificazione dei processi e, conseguentemente, riduzione dei tempi di esame ed evasione. Penso che sia un grande passo avanti, nel solco di una PA che deve essere sempre più moderna e rapida a dare risposte agli utenti. Per consentire ai professionisti di approcciare con serenità al nuovo sistema, sino al 31 marzo vi sarà una fase di sperimentazione che consentirà, in caso di difficoltà, di presentare le pratiche come avviene oggi. Dopo quel giorno, ove la sperimentazione non faccia emergere criticità, la presentazione sarà possibile solo per via informatica», commenta l’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Fossati

Dal 15 Febbraio sarà possibile inoltrare i seguenti procedimenti: CILA Superbonus, CILA, SCIA, SCIA alternativa al Permesso di costruire, Istanza di Permesso di costruire, Regolarizzazione opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1 settembre 1967 ai sensi dell’art. 48 della L.R. 16/08, Regolarizzazione sotto il profilo amministrativo ai sensi dell’art. 22 L.R. 16/08, Comunicazione di opere temporanee, da rimuovere entro 180 giorni, Manutenzione ordinaria ex art 6 del DPR 380/01, Richiesta di parere preventivo, Segnalazione certificata di Agibilità, Istanza per Autorizzazione paesaggistica ordinaria, Istanza per Autorizzazione paesaggistica semplificata, Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, Deposito pratiche sismiche.