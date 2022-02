Imperia, il sindaco Claudio Scajola «Papa Francesco: un grande Pontefice e un grande uomo» - Riviera24

Imperia. «Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione e vi chiedo per favore di pregare per me, perché anche io sono sindaco di qualcosa». Queste le parole che Papa Francesco ha rivolto ai sindaci dell’Anci durante l’udienza in Vaticano, lo scorso 5 febbraio.

Tra i sindaci presenti, anche il primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola che definisce il Pontefice un punto di riferimento, che và ben oltre la comunità dei credenti.

«Non ho mai fatto segreto della mia ammirazione per l’attuale Pontefice, capace di affermarsi come punto di riferimento dei nostri tempi, ben oltre la comunità dei credenti. Il suo umile “chi sono io per giudicare?” è stato un atto rivoluzionario in una società in cui tutti sono sempre pronti a dare etichette e puntare il dito, spesso ferendo il prossimo. L’incontro è stato molto emozionante e ha confermato in me l’idea di essere in presenza non soltanto di un grande Pontefice, ma di un grande uomo. È riuscito a strapparci anche un sorriso quando ci ha detto che in fondo anche lui è sindaco di qualcosa» commenta il sindaco di Imperia.