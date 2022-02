Imperia, carabinieri: ultima settimana per poter partecipare al concorso per l’Accademia Militare di Modena - Riviera24

Imperia. Il termine per aderire al bando di concorso per il reclutamento di 60 allievi ufficiali dell’Arma dei carabinieri da ammettere alla frequenza dell’Accademia Militare di Modena scadrà il 15 febbraio prossimo. I candidati della provincia di Imperia che hanno presentato la domanda sono diversi e si stanno cimentando con il simulatore del test preliminare fruibile sul sito www.carabinieri.it.

Contemporaneamente, ove consentito, alcuni Ufficiali in forza al Comando Provinciale stanno illustrando le modalità concorsuali e – a più ampio spettro – cosa significhi “essere Carabiniere”: la missione, il sacrificio, la gratificazione di appartenere a un’istituzione bicentenaria, “Benemerita” per gli italiani, proprio per la riconosciuta capacità di vivere a contatto con la gente nel momento del bisogno.