Il segretario provinciale del Pd Quesada: «Quello che sta accadendo nel centrodestra ligure è tutta una farsa»

Imperia. Il centrodestra salta in aria in Liguria. Il segretario provinciale del Pd Cristian Quesada commenta: «Nessuno si faccia illusioni, Lega e Fratelli d’Italia sono campioni nazionali di penultimatum! Quello che sta accadendo nel centrodestra ligure è tutta una farsa».

«Fanno tanto rumore per avere qualche delega in più come quella della sanità, ancora nelle mani del presidente Toti, passaggio che farebbe finire i liguri dalla padella alla brace, viste le gravi mancanze dell’assessorato leghista nei cinque anni precedenti con Sonia Viale. Continuo a leggere dichiarazioni pesanti, in cui gli alleati definiscono Toti un traditore e chiedono una verifica di maggioranza in consiglio regionale. Nella conferenza stampa, il segretario regionale della Lega Rixi ha attaccato Toti affermando che li ha pugnalati alle spalle. In 50 minuti ha fatto notare quello che il Pd dice ormai da mesi, ovvero che la sanità ligure è un completo disastro, criticando l’operato della giunta regionale. Mi chiedo se Rixi viva su Marte?! Fino a qualche tempo fa il modello ligure era da esportare, adesso viene cassato come un “completo disastro”?! Nel pieno della nuova ondata della pandemia, le attività economiche accusano ancora il colpo delle restrizioni e gli ospedali sono in costante difficoltà. Il cdx ligure pensa a litigare invece di impegnarsi per aumentare le somministrazioni di vaccino o per consentire lo smaltimento delle lunghe liste d’attesa per coloro che aspettano prestazioni no Covid» – sottolinea.

«Con questa vicenda si prende atto di una cosa: il centrodestra ligure è inadeguato ad amministrare una Regione che, negli ultimi 6 anni, ha fatto continui passi indietro su tutti i temi fondamentali a partire da sanità e infrastrutture. La Meloni ha dichiarato che i parlamentari hanno rieletto un grande presidente della Repubblica, come Sergio Mattarella, per mantenere lo stipendio. Se ne è convinta, sia coerente e ritiri i suoi membri in giunta regionale, in caso contrario dimostrerà di essere intransigente solo quando tocca ai suoi alleati» – conclude.