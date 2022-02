Il Premier Mario Draghi mercoledì a Genova - Riviera24

Genova. Si terrà dopodomani, mercoledì 9 febbraio, la prima visita istituzionale del presidente del consiglio Mario Draghi alla città di Genova. L’itinerario prevede l’incontro nella prima mattinata in municipio con il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco della città Marco Bucci. In questa occasione sarà presente anche Paolo Emilio Signorini presidente Autorità portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale.

Il Premier si sposterà successivamente in via Fillak per un momento di preghiera officiato dall’Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca. La visita si concluderà con il sopralluogo sul cantiere del Terzo Valico Ferroviario.