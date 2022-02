Il palazzo di Regione Liguria illuminato con i colori della bandiera ucraina - Riviera24

Genova. Ieri sera alle 19, in segno di solidarietà al popolo ucraino, la facciata del Palazzo di Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova si è illuminata con i colori della bandiera ucraina. Anche la fontana della piazza riportava gli stessi colori.

Alla illuminazione erano presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Francesco Maresca assieme a una folta rappresentanza della comunità ucraina di Genova assieme al presidente dell’associazione culturale “Pokrova” Oleh Sahaydak e al cappellano della comunità ucraina in Liguria Padre Vitaliy Tarasenko.

«Abbiamo voluto illuminare la facciata del palazzo di Regione Liguria, un gesto di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in un momento drammatico come questo – ha detto Toti – Siamo di fronte a una comunità numerosa e integrata, che si sente ovviamente legata alla sua madrepatria anche se è presente qui in Liguria da molto tempo: speriamo che possa ritrovare presto la serenità. La Liguria è ovviamente pronta ad accogliere eventuali profughi: tutto quello che accade in questi giorni in Ucraina ci tocca da vicino».