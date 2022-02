Il Distretto Florovivaistico lancia la campagna ‘Colori e profumi di Liguria. Fiori di Sanremo dal 1860’ - Riviera24

Sanremo. Il DFL (Distretto Florovivaistico della Liguria) punta sui social media e lancia la campagna ‘Colori e profumi di Liguria. Fiori di Sanremo dal 1860’.

«Una serie di spot per far conoscere alcune delle eccellenze della produzione florovivaistica ligure» – spiega Luca De Michelis, presidente del Distretto, che aggiunge: «Si tratta di una prima serie di video pensati e ideati appositamente per i nuovi mezzi di comunicazione». Gli spot, ognuno della durata di 15 secondi, hanno l’obiettivo di far conoscere le principali produzioni del Ponente ligure al grande pubblico. Un modo anche per meglio identificare i fiori tradizionali del nostro territorio che vengono esportati e venduti, quotidianamente, in tutto il mondo. La prima serie è composta da 8 video, ognuno dedicato a una produzione specifica.

Si parte dalla mimosa in occasione della Festa della Donna, l’8 marzo. «È questa una delle produzioni che più ci contraddistingue – commenta De Michelis – Basti pensare che oltre l’80% della mimosa in commercio in tutta Europa è coltivata nella riviera ligure di Ponente, un vero fiore all’occhiello. Per questa ragione abbiamo deciso di lanciare ora la nuova iniziativa di promozione». Gli altri 7 video sono dedicati a: ranuncoli, anemoni, papaveri, verde stabilizzato, eucaliptus, myriocladus e piante grasse. Gli spot sono stati realizzati dal regista sanremese Simone Caridi con la componente sonora di Antonio Russo e sono stati finanziati da Regione Liguria con l’obiettivo di sostenere concretamente la filiera florovivaistica ligure.

«Il sostegno della Regione Liguria al Distretto – spiega il vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – si rinnova anche per il video marketing delle nostre eccellenze florovivaistiche. L’obiettivo è quello di stimolare l’interesse sull’intera modalità di produzione e su quei protocolli che ne garantiscono standard elevatissimi. Un modo per riconoscere il know-how delle aziende liguri, condensando nell’immediato, tramite una particolare ricchezza di informazioni e contenuti, l’intera filiera con effetti sonori e immagini rappresentative che seguono i tempi del florovivaismo e dunque hanno necessitato di una lunga gestazione. L’autenticità del messaggio è quella di mostrare la produzione ligure, quella stessa che ci ha reso e che continua ad essere alfiere della nostra regione nel mondo, oltre ad attrarre pubblici diversi, comprese le nuove generazioni».

Il primo video, quello sulla mimosa, è disponibile da questa mattina sulla pagina Facebook di Flornews Liguria, giornale di settore edito dal Distretto Florovivaistico. Gli altri spot saranno pubblicati regolarmente fino a primavera inoltrata così da accompagnare l’intera stagione. Con una serie di campagne sponsorizzate su Facebook e Instagram i video andranno anche a colpire il target estero e i principali Paesi consumatori di fiori come l’Olanda, la Germania, la Francia e l’est Europa. «Un primo step di una precisa strategia promozionale che stiamo realizzando insieme a Regione Liguria, Liguria Digitale e Sistema Camerale» – conclude il presidente del DFL, Luca De Michelis.