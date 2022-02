Il commissario capo della polizia Emma Aricò va in pensione, i ringraziamenti di Fratelli d’Italia Sanremo

Sanremo. Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo saluta la dottoressa Emma Aricò, commissario capo della Polizia di Stato che dopo 35 anni di servizio nella città di Sanremo andrà in pensione ed esprime i suoi ringraziamenti per l’impegno e la professionalità con cui ha svolto la sua attività nella città matuziana.

«Voglio ringraziare, a nome del partito Emma Aricò – dichiara il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio – per la grande abnegazione e il profondo senso del dovere che hanno contraddistinto la sua carriera, una carriera fatta di sacrifici ma anche di soddisfazioni e riconoscimenti, come ad esempio il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro o la nomina a vicepresidente dell’Anps, per i poliziotti in pensione. Ha ricoperto il suo ruolo con grande serietà e professionalità, dimostrando ottime capacità di gestione e coordinamento delle unità organiche a lei sottoposte e riuscendo, comunque, a conciliare lavoro e famiglia».

«Nel corso della sua carriera – conclude Consiglio – è diventata un punto di riferimento per la città di Sanremo e si è distinta soprattutto nei servizi rivolti a garantire, grazie all’attività di controllo svolta proprio dagli agenti del suo commissariato, le richieste della comunità in ordine alla sicurezza e alle esigenze di tranquillità della cittadinanza».