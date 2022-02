Il club per l’UNESCO di Sanremo celebra la giornata della lingua madre con la conferenza “la Terra Brigasca: non solo parole“

Sanremo. Nel 1999 l’UNESCO ha istituito la Giornata Internazionale della Lingua Madre, indetta per il 21 febbraio di ogni anno, per promuovere la madrelingua, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo; nel 2007 essa è stata riconosciuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il 21 febbraio è stato scelto per ricordare il 21 febbraio 1952, quando diversi studenti bengalesi dell’Università di Dacca furono uccisi dalle forze di polizia del Pakistan (che allora comprendeva anche il Bangladesh) mentre protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale.

Il Club per l’UNESCO di Sanremo intende celebrare la Giornata della Lingua Madre 2022 presentando una conferenza su “La Terra Brigasca: non solo parole“. L’evento si terrà martedì 22 febbraio alle ore 17.00 presso la sala della concattedrale di San Siro.

Interverranno alla conferenza: Giovanni Belgrano,“Il brigasco: un dialetto, ma non solo”; Didier Lanteri, “La lingua brigasca: viva o morta?”; Stéphane Lombardo, “La trasmissione dell’Occitano-lingua d’Oc in Francia: prove di inventario”; Roberto Moriani, “Elementi di toponomastica nella compilazione del Dizionario della Cultura Brigasca”.

Porterà i saluti del Club il presidente Ciro Esse, modererà l’incontro Gian Antonio Dall’Aglio.

L’ingresso è libero e vi si potrà accedere muniti di mascherina e Green Pass.