Il 2 marzo a Ventimiglia manifestazione contro la guerra in Ucraina - Riviera24

Ventimiglia. Si terrà mercoledì 2 marzo dalle 17 alle 19, all’angolo tra via Aprosio e il mercato coperto, la manifestazione “No alla follia della guerra, sì al buon senso della pace e della libertà dei popoli” contro l’attacco della Russia ai danni dell’Ucraina, indetta dalla Scuola di Pace di Ventimiglia con l’adesione di numerose associazioni del territorio.

«Sono invitate tutte le associazioni e tutti i partiti dell’arco costituzionale, evitando possibilmente di portare simboli di partito, ma portando unicamente le bandiere dalla pace perché in questo momento l’importante non è far emergere quello che ci divide, ma l’unità del Paese», dichiara il presidente della Scuola di Pace Luciano Codarri.

Per l’occasione verrà distribuito un volantino, che sarà diffuso nelle scuole già a partire dai prossimi giorni, su cui campeggia il titolo dell’evento e l’articolo 11 della Costituzione Italiana che recita: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».