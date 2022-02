Hacker in azione anche in provincia di Imperia: attenzione ai profili Facebook

Imperia. Sono almeno due i profili Facebook hackerati nelle ultime ore in provincia di Imperia. Gli hacker si impossessano di profili già creati da un utente, ne cambiano le password, e li utilizzano per controllare le bacheche di terzi. Dopo aver preso possesso del profilo, l’hacker ne cambia il nome, ma continua a mantenere foto e contatti dell’utente precedente.

Attenzione dunque ai profili Facebook, ma anche alle richieste di amicizia. Molte sono giunte da imperiesi che non riuscendo più a controllare la propria pagina, ne hanno creata una nuova cercando così di avvisare i propri contatti che il profilo precedente era “fuori controllo”.

«Per poter hackerare un profilo Facebook – spiega il blogger ed esperto informatico Salvatore Aranzulla – I malintenzionati sfruttano varie tecniche, alcune particolarmente efficaci, altre un po’ meno. Nella stragrande maggioranza dei casi, i cybercriminali prelevano le informazioni di cui hanno bisogno andando a “scavare” tra i dati salvati nei database dei browser ma anche l’impiego di un keylogger può rilevarsi altamente efficace in tal senso. La cosa, comunque, dipende in gran parte dall’ingenuità del soggetto colpito e dalle poche misure di sicurezza adottare da quest’ultimo per il proprio account Facebook. Altri sistemi efficaci consistono nell’affidarsi ad applicazioni spia, nello sfruttare tecniche di ingegneria sociale e nel mettere in atto attacchi di phishing».

Hackerare un profilo può servire per lo spionaggio politico, ma anche solo per il semplice gusto di spiare quello che fanno gli altri. Ci sono poi anche motivi economici e tentativi di commettere illeciti di ogni natura. Prima di concedere un’amicizia, anche virtuale, è dunque necessario fare molta attenzione.