Guerra in Ucraina, il 28 febbraio manifestazione a Imperia

Imperia. «Il Partito democratico provinciale raccoglie la sollecitazione del segretario Letta e scende in piazza contro la guerra. L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali: questo proclama la nostra Costituzione. Nello sconcerto di fronte ai fatti di questi giorni, non si può rimanere passivi spettatori. Noi cittadini dell’Europa democratica abbiamo il dovere di difendere i valori ed i principi di diritto prima di tutto facendo sentire la nostra voce di ferma condanna della guerra e poi con azioni concrete, di sostegno al governo ed alla popolazione ucraina e di contrasto e dissuasione nei confronti della Russia.

Per questo motivo, il Partito democratico provinciale si è mobilitato con tutti i suoi circoli per organizzare una manifestazione in piazza De Amicis a Imperia lunedì 28 febbraio alle 18.

L’iniziativa è stata condivisa con i Giovani Democratici di Imperia e vedrà la partecipazione di molte altre organizzazioni e altri partiti, tra i quali Libera contro le Mafie, Sinistra Italiana e Partito Socialista Italiano, che hanno aderito convintamente alla nostra iniziativa, una manifestazione per la pace e aperta a tutti i cittadini, associazioni e partiti che si riconoscono nei valori della Costituzione e della democrazia e che si stringono attorno al popolo ucraino in questo drammatico momento e dicendo no alla guerra.

È importante dare tutti un piccolo segnale manifestando il dissenso partecipando attivamente all’iniziativa e condannando sulle reti di comunicazione questa tragica guerra».