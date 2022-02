Guardia di Finanza, al via il concorso per il reclutamento di 12 esecutori e un archivista della Banda musicale - Riviera24

Genova. Sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 8, del 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di 12 esecutori e 1 archivista della Banda musicale della Guardia di Finanza.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età compresa fra i 18 e i 40 anni in possesso, oltre che dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche di idoneo titolo di studio (diploma di conservatorio nello strumento a concorso o, per l’archivista, compimento inferiore di composizione o diplomi accademici di I livello in composizione o in direzione o in strumentazione e composizione per orchestra di fiati o per orchestra). La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le 12 del 28 febbraio 2022.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura

telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” – dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio – seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.